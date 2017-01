Leinster Schools Senior Cup Rugby Fixtures & Results

Leinster senior cup rugby draw with fixtures times and kick off dates for 2017 competition, with St Marys v Newbridge the highlight of the first round matches.

Leinster Schools Senior Cup Fixtures & Results

Sunday 29 January (all 3pm kick offs)

St Andrew’s College 7-48 Belvedere College, Donnybrook – RESULT

Monday 30 January

The King’s Hospital v Blackrock College, Donnybrook

Tuesday 31 January

Clongowes Wood College v St Fintan’s High School, Donnybrook (Live on eir Sport)

Wednesday 1 February

St Mary’s College v Newbridge College, Donnybrook

Thursday 2 February

Kilkenny College v Terenure College, Castle Avenue

St Michael’s College v St Gerard’s, Donnybrook

Friday 3 February

Cistercian College Roscrea v CBC Monkstown, Castle Avenue

Gonzaga College v Castleknock College, Donnybrook

Squad lists:

Belvedere College: Aaron Coleman, Aaron Murphy, Adam Maher, Alekseiy Soroka, Alex Kavanagh, Alex O’Grady, Anthony McDonnell, Bobby McCarthy, Brian Keane, Cailean Mulvaney, Cian Scott, Cian Walsh, Cillian Molloy, Conor Byrne, Conor Cagney, Conor Doran, Conor Henry, Daragh Ring, David Fox, David Hawkshaw, David Hill, David O’Byrne, David O’Mahony, David Sanfey, David Sheridan, Eoghan Doody, Eoin Gaine, Evan Hill, Evan Mitchell, Finian Gallagher, Fionn Boland, Gareth O’Brien, Gerard Hill, Greg Petherbridge, Grellan Murray, Harry Beggy, Hugh O’Sullivan, Iain Nolan, Jack Crumlish, Jack Doorly, Jack Keating, Jack McCarthy, Jake McComish, Jake Robinson, James Gleeson, Jamie O’Grady, John Meagher, Jonathan Ball, Jordan Wilkes, Joseph Haughey, Josh McGrath, Killian McNevin, Lorcan O’Kelly, Luan McGrath, Luke Gauvin-Grennan, Luke Harmon, Luke Maguire, Luke McDermott, Luke Nolan, Marcus Young, Mark Daly, Mark Donnelly, Mark Farrell, Matthew Hynes, Mathhew Puszczewicz, Max Kearney, Mike Fogarty, Neil Howard, Niall Begley, Oscar Kavanagh, Paraic Cagney, Pascal Ryan, Patrick Lysaght, Paul Twomey, Peter Hill, Peter Maher, Rory Bobbett, Rory Clarke, Ruadhan Byron, Sam Barry, Sam Osborne, Sean Mulhall, Stephen Meagher, Ted Walsh.

Blackrock College: Failed to provide squad list.

Castleknock College: Adam Corcoran, Al O’Farrell, Andrew Proudfoot, Brian Dalton, Cathal Lacey, Cian Clancy, Cian Egenton, Ciaran Farrelly, Conor Neville, Conor O’Brien, Daire Turley, Daniel Waldron, Daragh McNally, David Sinclair-McCabe, Donnacha Ryan, Emmet Reilly, Jack Gillen, Jack Horgan, Jack Keleghan, James Branagan, Jamie McGaley, Josh Connolly, Lennon Bracken, Luke McMenamin, Matthew Holten, Michael Corcoran, Misha Maxwell, Padraig Whelan, Rob O’Meara, Robert Hobson, Sean Egan, Sean Picard.

CBC Monkstown: James Reynolds; Conor Newman, Cameron Watson, Darragh Forster, Luke Sweeney; Sean Power, Shane O’Hanrahan; Max Read, Mark Theunissen, Callum Kavanagh, Robert Ivers, Eoin Vaughan, Robert Doyle, Zach Sattar, Eoghan Clarke.

Cistercian College Roscrea: Adi Donavan, Alex Halpin, Ben Hyland, Ben Murphy, Billy Foley, Caoimhighin Bradshaw, Cathal Walsh, Cinead Tynan, Conor Kelly, Conor Timmons, Cormac Izucchukwu, Dan Power, Darragh Loughnane, David Gavin, David Maher, David O Toole, Diarmaid Kilgallon, Eoin Deegan, Evan Browne, Fiachra Murphy, Finbarr Crowley, Gavan Brady, Gavin Meagher, Gearoid Cramp, Iain McGrath, Jack Canning, Jack Matthews, James Brandon, James Corcoran, Jay Culleton, Jack Egan, Jeaic O Cinneide Pender, Jerry Cahir, Josh Wycherley, Joseph Cronin, Liam Crowley, Lucas Culleton, Luke Rigney, Neal Moylett, Paul Keane, Philip O Shea, Robert Deacy, Robert Enraght-Moony, Ronan Loughanne, Rowan O Halloran, Ryan Lomas, Ryan McDonnell, Sean Clancy, Tadhg Bird, Thomas Martin, Tiernan McCloskey, Tom Byrne.

Clongowes Wood College: Arthur Odlum, John Timmins, Joe Murphy, Jack Reilly, Bobby Sheehan, Patrick Celebi, Conrad Daly, Eoin Maher, Gavin Cheung, Ryan McMahon, Shane Hogan, Ben O’Shea, Sean Donovan, Tim O’Brien, Liam El Sibai, Dan Beggs, Jack Gilheany, Dan Fitzpatrick, David Jeffares, Sean Ojejinmi, Reinis Lemess, Connell Kennelly, Sean Phelan, David O’Connor, Ronan Hannon, Tom Monaghan, Daragh Slattery, Max Dowling, Iarla Carroll, Joe Carroll, John Durkan, Anthony Ryan, John Maher, Matthew Martin, Charles Gallen, Gavin Dowling, James Durkan Watson, Sean McCrohan,David Murtagh, Dan Sheehan, Calum Doyle, Tom Coghlan.

St Andrew’s College: Patrick Murray, Harry McCarthy, David Wilson, Ben Crowley, Andrew Sullivan, Stephen Keane, Zola Henry, Daniel James, Aaron O’Neill, Douglas Burns, Nathan Fitzpatrick-Couzy, Adam Larmour, Daragh Geraghty-Singleton, Hugh Black, David Nam, Roan Kennedy, Jack O’Brien, Daniel O’Connell, Sam Gleeson, Alexander Wallace, Luhle Sigcau, David Molloy, Peter Sullivan, Rory Simmington, Matthew Jordan, Zane McClatchie-Ombima, Ben Bradley, Ben Ryan, Andrew Vincent, Will Hennessy, David Tuohy, Nicholas Judge, Sebastian Ingram, Reece Jordan, Michael Bruun-Nielsen.

St Gerard’s: Failed to provide squad list.

St Mary’s College: Niall McEniff, Richie Bergin, Ronan Watters, Harry McSweeney, Niall Hurley, Sean Heeran, Darragh McDonagh, Myles Carey, Craig Kennedy, Alex Dix, Eamonn Byrne, Timothy MacMahon, Ruairi Shields, Brian MacMahon, Tom Murray, Sean Bourke, Oscar Byrne, Liam Corcoran, Gavin O’Brien, Ciaran O’Meara, George Hassett, Elliot Massey, Conor McElearney, Ian Wickham, Ben Rock, Tom Brennan, Adam McEvoy, Ben McDonnell, Hugo Conway, Joe Nolan, Jack Grant, James Coolican.

St Michael’s College: Max Kennedy, Peter O’Beirne, Jonathon Fish, Adam Peat, Charlie Allen, Fionn Finlay, Des McCarthy, Hugh McGovern, Luke Dunne, Luke Duffy, Harry Byrne, Alex Deegan, David Moran, Cian McGettigan, Conor Quinn, Cormac Hurley, Dan De Loughrey, Michael Cororan, Stephen Judge, Ian O’Kelly, Chris Hennessy, Jay Barron, Pierce Feeney, Elliot Haran, Bobby Leahy, Nicolas Foreau, Jody Booth, Chris Carey, Ryan Baird, Andrew Smith, Jack Dunne, Robbie Dix, Craig Lynch, David O’Doherty, Mark O’Brien, Matt Healy, Robert Russell, Ben Gannon, Jeff O’Loughlin, Michael Roche, David Ryan, Scott Penny, Dan O’Donovan, Jack Conn, Cian O’Gorman, Mark Hernan.

Gonzaga College: Elliot Allen, Eoin Barr, Eoin Barron, Jack Barry, Seán Barry, Hugo Boggan, Eoin Buggy, Daniel Carson, Simon Clear, Andrew Coman, Jack Connolly, Dermot English, Caoilim Fassbender, Seán Galvin, Marcus Gill, Conor Gleeson, Hugh Gleeson, Michael Gleeson, Henry Godson, Charlie Goulding, Henry Higgins, Mikey Holly, Daniel Inglis, Mark Keegan, Hugh Kelly Bowen, James Kenny, Robbie Kidney, Oscar Looby, David Lynch, Calum McCarthy, Frank McHugh, Matt Meagher, Daniel Moriarty, Declan Murphy, Max Neville, Brian O’Donnell, Ian O’Grady, Fergus O hOisin, Micheál O’Kennedy, Patrick O’Loughlin, Killian Quigley, Jack Tackaberry, Hugh Twomey, Liam Tyrrell, Joe Vagge, James Veale, Sam Victory.

Kilkenny College: Mark Braithwaite, Tamalori Awonusi, Andrew Ross, Jason Rothwell, Lukeman Onilenla, Josh Miller, Evan Stephenson, David Young, Stephen Gray, Owen Edgehill, Sam Smith, Gavin Parr, Stuart Dudley, Andrew Florio, Reuben Pim, Charlie Buckley, Ben O’Sullivan, Lloyd Stephens, Luke Kerr, Malik Onlienla, John Rogers, Charlie Buckley, Kyle Edwards, Andrew Warner.

St Fintan’s High School: Adam Kenny, Adeola Abass, Aidan O’Kane, Alan Keogan, Alex Stevens, Aziz Naser, Cian Hynes, Conor Mahon, Conor Moore, Conor Stokes, Dan Callen, Danny Achimugu, Darragh Kelly, Declan Adamson, Frankie O’Dea, George Bodor, Harry Harrison, Jack Aungier, Jack Brewer, Jack Ussher, James McCourt, Jeff Waldron, Killian Hickey, Mark Jackson, Mark Wickham, Max Heyraud, Mick Fitzpatrick, Nathan Henderson, Niall O’Halloran, Rob McCormack, Sam Donohoe, Sean Cribbin, Shane Cox, Simon Feeney, Tommy Bourke.

Newbridge College: Adam Browne, Ben Caulfield, Dan Caulfield, Tom Connolly, Eimhin Conroy, Con Creedon, Jonathan Deane, Enda Dowling, Dominic Doyle, Jack Doyle, Ross Fallon, Ruairi Finan, Karmon Fitzgerald, Thomas Grant, Oisin Halpin, Theodore Hovenden Kelly, Ben Howlett, Ciarán Joyce, Larry Kelly, Kevin Kyne, Conor Lowen, Cian Mahon, Luke Maloney, Cillian McCarthy, Shane McGroary, Dylan Morrisey, Cian Murphy, Stephen Murphy, Patrick O’Brien, Daniel O’Connor, Greg O’Neill, Harry O’Neill, Josh Peacock, Alex Pocock, Cian Prendergast, Daragh Ryan, Patrick Ryan, Thomas Rynne, Niall Stapleton, Andrew Sweeney, Rob Wynne.

Terenure College: Ross McInnes, Aaron Deegan, Sam McCoy, Levi Vaughan, Jack Cooke, Zak Vaughan, Adam La Grue, Mark Fabian, Sam Dardis, Jake Moore, Callum Ashmore, Mark Eaton, Harry O’Neill, Joe Kerins, Adam Melia, Finn Bolger, John Quirke, Jack Cadell, Bill O’Hara, Leo Fabre, Cormac O’Kelly, Jack O’Hare, Rory McGrath, Adam Tuite, Jack Boland, Harry Boyden, Brishan O’Brien, Mark Curley, Shane Curran, Jamie Devlin, Alex Duff, Patrick Heneghan, Dominic Henry-Hayes, Alex Kelly, Sean McElwaine, Luke Murnaghan, Matthew O’Shea, Conor Shenton, Jack Walsh, Matthew Woulfe, Luke Grady.

The King’s Hospital: Sean Goodburn, Felix Campbell, Nathaneal Sibanda, Rhys Edghill, Zac Bursey, Sam Wrafter, Osebor Evbodaghe, David Boles, Scott Le Roux, Fionn O’Loughlin, Clinton Wokocha, Edward Mahood, Ross Hackett, Connell Howley, Ian West, Alan Bennett, Andrew Irwin, Killian Smith, Luke Corr, David Carroll, Harrison Mahood, Paddy O’Boy, Luke Gilmartin.