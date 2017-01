Mumha foighneach in aghaidh Racing 92

Bhí tús láidir ag na Francaigh agus iad ag coimeád seilbh na liathróide go minic sa chéad 11 nóiméad den chluiche seo. Ghéill an fhoireann bhaile cúpla cic éirice sa tréimhse sin – am imníoch do na Muimhnigh, ach níor ghéilleadar aon scór.

Tar éis 12 nóiméad tháinig Dave Kilcoyne ar an bpáirc nuair a bhí James Cronin gortaithe. Thóg Machenaud, captaen na bhFrancach, cic éirice sa 13 nóiméad, ach bhí a iarracht róghearr.

Tháinig brú ollmhór ó na cuairteoirí sa chéad cheathrú den chluiche, lena láidreacht is fisiciúlacht ag cur brú ar na Muimhnigh.

An chéad iarracht ar scór a fuair an fhoireann bhaile, sa 23 nóiméad, nuair a thit an chlibirt chun talaimh cúpla méadar ón líne. Ba ghairid roimhe sin a thrasnaigh Mumha líne deich méadar Racing den chéad uair. Chinn an captaen, Peter O’Mahony, ar chlibirt a thógaint. Bhrúigh siad Racing ar chúl, sheas céad líne na bhFrancach suas, agus bronnadh cic éirice eile ar na Muimhnigh. Lean brú uathu agus ceapadh gur thrasnaíodar an líne scórála. Chuaigh an reiteoir chuig an gcompánach, an réiteoir teilifíse, chun cinneadh a dhéanamh. Socraíodh go ndeachaigh an liathróid chun cinn sa taicil nuair a bhí Conor Murray ag léim thar an líne scórála agus cúpla imreoir Racing.

Cuireadh Benjamin Dambielle den pháirc ar feadh 10 nóiméad nuair a dhein sé taicil ciniciúil agus na Muimhnigh ag brú chun cinn i dtreo na bpostaí. Briseadh iontach i lár páirce ó CJ Stander a bhí ann. Stopadh é cúpla méadar gearr ón líne scórála sa 29 nóiméad.

Ghoid Mumha an liathróid agus Racing méadar nó dhó óna líne féin sa 33 nóiméad. Tar éis cúpla imirt ina dhiaidh sin, fuair Mumha riail an bhuntáiste agus bronnadh cic éirice orthu. Chuadar chuig an líne. Ón líne amach a lean, bhrúigh na Muimhnigh i dtreo an líne, agus chuaigh Simon Zebo isteach faoi dheireadh, chun a 6ú úd a bhaint amach i gcluichí in aghaidh Racing. Tógadh timpeall 36 nóiméad chun an chéad scór a bhaint amach. D’éirigh le Bleyendaal an cic a shlánú. 7-0 do Mhumha.

Go gairid roimh leath-am chuaigh Racing i dtreo an líne scórala ach shábhail Zebo úd cinnte le taicil iontach. Lean brú ó na Francigh agus bronnadh cic éirice orthu nuair a leag Peter O’Mahony a lámh ar an liathróid go mídhleathach. Machenaud a scóráil an cic éirice a lean do na cuairteoirí. Agus Racing gan imreoir sa deich nóiméad ag deireadh an chéíd leath, ní raibh ach ceithre phointe idir na foirne ag leath-am. Mumha 7 Racing 3.

Bronnadh cic éirice ar an bhfoireann bhaile nuair a rinneadh taicil ard ar Tyler Bleyendaal tar éis nóiméad imeartha den dara leath. D’éirigh leis an Nua-Shéalannach an scór a bhaint amach ó cupla méadar laistigh den líne 22 méadar. Mumha 10 Racing 3.

Roghnaigh Bleyendaal dul chuig an líne nuair a bronnadh cic éirice ar fhoireann Erasmus sa 47 nóiméad. Tháinig Saili ar an bpáirc ag an am sin do Jaco Tuate. Ba é Ronan O’Mahony a bhain úd iontach amach sa 48 nóiméad. Thóg sé an liathróid agus í gan ach cúpla orlach ón talamh. Thóg an móiminteam é trasna an líne chun a thríú úd Eorpach, agus a sheachtú úd an tséasúir seo a bhaint amach. Le cic iontach ó Bleyendaal shlánaigh sé chun Mumha a chur 17-3 chun cinn.

Ba é Henry Chavancy a bhain an chéad úd amach do Racing sa 59 nóiméad. Maxime Machenaud a shlánaigh, agus ní raibh ach 7 bpointe idir na foirne ansin, agus pointe bónais ann d’fhoireann na Fraince.

Le Ian Keatley cúpla soicind ar an bpáirc, scóráil sé an tríú úd do Mhumha, a chéad úd i gCorn na hEorpa. Bhí Conway láidir roimhe sin nuair a sheas sé an fód agus imreoir Racing ag déanamh taicil air ag an taobh líne. D’éirigh le Conway fanacht ina sheasamh agus chas an liathróid chuig Bleá Cliathach eile, Keatley, a bhí ar a ghualainn chun an scór a bhaint amach.

Chríochnaigh an cluiche trí úd i gcoinne aon cheann amháin ag Racing. Bhí an bua ag Cúige Mumhan agus áit bainte ach sna cluiche ceathrú ceannais. Imreoidh foireann an deisceart Toulouse na Fraince i Luimneach sa chluiche sin.

Scór Deiridh: Mumha 22 Racing 92 10.