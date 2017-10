Sky Sports Live Premier League Games for December Revealed

Sky Sports has announced the list of Premier League games it will show live in Ireland during the month of December. All of the games will be shown on the Sky Sports Premier League channel.

Sat 2 Dec Chelsea v Newcastle Utd 12:30

Sat 2 Dec Brighton v Liverpool 15:00

Sun 3 Dec Bournemouth v Southampton 13:30

Sun 3 Dec Man City v West Ham Utd 16:00

Sat 9 Dec West Ham Utd v Chelsea 12:30

Sat 9 Dec Spurs v Stoke 15:00

Sun 10 Dec Liverpool v Everton 14:15

Sun 10 Dec Man Utd v Man City 16:30

Sat 16 Dec Leicester City v Crystal Palace 12:30

Sat 16 Dec Chelsea v Southampton 15:00

Sun 17 Dec WBA v Man Utd 14:15

Sun 17 Dec Bournemouth v Liverpool 16:30

Mon 18 Dec Everton v Swansea 20:00

Fri 22 Dec Arsenal v Liverpool 19:45

Sat 23 Dec Everton v Chelsea 12:30

Sat 23 Dec Man City v Bournemouth 15:00

Sat 23 Dec Leicester City v Man Utd 19:45

Tue 26 Dec Spurs v Southampton 12:30

Tue 26 Dec Liverpool v Swansea City 17:30

Wed 27 Dec Newcastle Utd v Man City 19:45

Thur 28 Dec Crystal Palace v Arsenal 20:00