Declarations for Day 1 of Cheltenham Festival 2023

The 2023 Cheltenham Festival gets under on Tuesday, with the opening day highlight the Grade 1 Unibet Champion Hurdle going to post at 3.30pm.

The following are the declared runners for all races on day one of The Festival on Tuesday, March 14th 2023.

1:30pm Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle (Grade 1) 2m 87y

1 Chasing Fire 6 11 7 Olly Murphy Mrs Diana L. Whateley Aidan Coleman

2 Dark Raven (IRE) 6 11 7 W. P. Mullins Ireland Mr Simon Munir/Mr Isaac Souede Daryl Jacob

3 Diverge ts 5 11 7 W. P. Mullins Ireland C. Jones Mr P. W. Mullins

4 Doctor Bravo (FR) 6 11 7 Gordon Elliott Ireland Caldwell Construction Ltd Davy Russell

5 Facile Vega (IRE) 6 11 7 W. P. Mullins Ireland Hammer & Trowel Syndicate P. Townend

6 Fennor Cross (IRE) 6 11 7 John McConnell Ireland The Positivity Syndicate Simon Torrens

7 High Definition (IRE) 5 11 7 Joseph Patrick O’Brien Ireland Derrick Smith/Mrs John Magnier J. J. Slevin

8 Il Etait Temps (FR) h 5 11 7 W. P. Mullins Ireland Hollywood Syndicate & Barnane Stud Daniel Mullins

9 Inthepocket 6 11 7 Henry de Bromhead Ireland Mr John P. McManus Rachael Blackmore

10 Marine Nationale (IRE) 6 11 7 Barry Connell Ireland Mr Barry Connell M. J. M. O’Sullivan

11 Palace Boy (GER) 6 11 7 Fergal O’Brien Mr Rupert Lowe Paddy Brennan

12 Rare Edition (IRE) 6 11 7 Charlie Longsdon Pay The Bill Syndicate Sam Twiston-Davies

13 Strong Leader 6 11 7 Olly Murphy Welfordgolf syndicate Sean Bowen

14 Tahmuras (FR) 6 11 7 Paul Nicholls Noel Fehily Racing Syndicates Tahmuras Harry Cobden

2:10pm Sporting Life Arkle Novices’ Chase (Grade 1) 1m 7f 199y

1 Ballybreeze 7 11 7 Samuel Drinkwater Mr Kevin Price Robert Dunne

2 Dysart Dynamo (IRE) ts 7 11 7 W. P. Mullins Ireland Ms Eleanor Manning Daniel Mullins

3 El Fabiolo (FR) 6 11 7 W. P. Mullins Ireland Mr Simon Munir/Mr Isaac Souede P. Townend

4 Ha d’Or (FR) h 6 11 7 W. P. Mullins Ireland Mrs S. Ricci Sean O’Keeffe

5 Hollow Games (IRE) ts 7 11 7 Gordon Elliott Ireland Bective Stud Davy Russell

6 Jonbon (FR) 7 11 7 Nicky Henderson Mr John P. McManus Aidan Coleman

7 Saint Roi (FR) ts 8 11 7 W. P. Mullins Ireland Mr John P. McManus Mark Walsh

8 Straw Fan Jack 8 11 7 Sheila Lewis Mr Graham Wilson Sean Houlihan

9 Effernock Fizz (IRE) ts, p 8 11 0 Cian Collins Ireland Mr T. B. Sheridan Sam Ewing

2:50pm Ultima Handicap Chase (Premier Handicap) 3m 1f

1 Fanion d’Estruval (FR) 8 12 0 Venetia Williams Mr David Wilson Miss Lucy Turner (5)

2 Happygolucky (IRE) p 9 11 11 Kim Bailey Lady Dulverton David Bass

3 Remastered ts, p 10 11 10 David Pipe Brocade Racing David Noonan

4 The Big Breakaway (IRE) p 8 11 10 Joe Tizzard Eric Jones, Geoff Nicholas, John Romans Brendan Powell

5 Threeunderthrufive (IRE) ts 8 11 9 Paul Nicholls McNeill Family A. P. Heskin

6 Fastorslow (FR) ts 7 11 9 Martin Brassil Ireland Sean & Bernardine Mulryan J. J. Slevin

7 The Goffer (IRE) 6 11 8 Gordon Elliott Ireland Mr Allan Snow Davy Russell

8 Tea Clipper (IRE) p 8 11 6 Tom Lacey Mr Jerry Hinds & Mr Ashley Head Stan Sheppard

9 Into Overdrive ts 8 11 6 Mark Walford Mrs Wendy Hamilton Jamie Hamilton

10 Corach Rambler (IRE) ts 9 11 5 Lucinda Russell The Ramblers Derek Fox

11 Cloudy Glen (IRE) 10 11 4 Venetia Williams Exors of the late Mr Trevor Hemmings Charlie Deutsch

12 Nassalam (FR) p 6 11 3 Gary Moore John and Yvonne Stone Jamie Moore

13 Karl Philippe (FR) 8 11 1 Fergal O’Brien C Coley, D Porter, H Redknapp, P Smith Jack Hogan (5)

14 Top Ville Ben (IRE) h 11 10 13 Philip Kirby Harbour Rose Partnership Thomas Dowson

15 Monbeg Genius (IRE) ts 7 10 13 Jonjo O’Neill Barrowman Racing Limited Jonjo O’Neill Jr.

16 Good Boy Bobby (IRE) 10 10 13 Nigel Twiston-Davies Mr Simon Munir & Mr Isaac Souede Daryl Jacob

17 Oscar Elite (IRE) ts 8 10 12 Joe Tizzard Mrs Mary-Ann Middleton Harry Cobden

18 Iceo Madrik (FR) ts, p 5 10 9 David Pipe Prof. Caroline Tisdall Jack Tudor

19 Laskalin (FR) 8 10 8 Venetia Williams David & Carol Shaw Shane Quinlan (3)

20 Harper’s Brook (IRE) ts, p 7 10 7 Ben Pauling The Megsons Tom Cannon

21 Fantastikas (FR) ts, p 8 10 5 Nigel Twiston-Davies Imperial Racing Partnership Sam Twiston-Davies

22 The Wolf (FR) bl,ts 9 10 3 Olly Murphy McNeill Family & Stone Family Paddy Brennan

23 Glamorgan Duke (IRE) 10 10 2 Paul John Gilligan Ireland Natalie Gilligan Danny Gilligan (7)

3:30pm Unibet Champion Hurdle (Grade 1) 2m 87y

1 Constitution Hill 6 11 10 Nicky Henderson Mr Michael Buckley Nico de Boinville

2 I Like To Move It 6 11 10 Nigel Twiston-Davies Anne-Marie & Jamie Shepperd Sam Twiston-Davies

3 Jason The Militant (IRE) ts 9 11 10 Philip Kirby Mr G. Nicholson Joe Williamson

4 Not So Sleepy 11 11 10 Hughie Morrison Lady Blyth Jonathan Burke

5 State Man (FR) 6 11 10 W. P. Mullins Ireland Mrs J. Donnelly P. Townend

6 Vauban (FR) ts 5 11 10 W. P. Mullins Ireland Mrs S. Ricci Daniel Mullins

7 Zanahiyr (IRE) ts, p 6 11 10 Gordon Elliott Ireland Bective Stud Davy Russell

4:10pm Close Brothers Mares’ Hurdle (Grade 1) 2m 3f 200y

1 Brandy Love (IRE) h 7 11 5 W. P. Mullins Ireland Mrs J. Donnelly P. Townend

2 Echoes In Rain (FR) ts 7 11 5 W. P. Mullins Ireland Barnane Stud Mr P. W. Mullins

3 Epatante (FR) 9 11 5 Nicky Henderson Mr John P. McManus Aidan Coleman

4 Honeysuckle 9 11 5 Henry de Bromhead Ireland Mr K. Alexander Rachael Blackmore

5 Love Envoi (IRE) ts 7 11 5 Harry Fry Noel Fehily Racing Syndicates Love Envoi Jonathan Burke

6 Marie’s Rock (IRE) ts 8 11 5 Nicky Henderson Middleham Park Racing XLII Nico de Boinville

7 Midnight Ginger 7 11 5 Andrew Martin Mr A. V. John James Martin

8 Queens Brook (IRE) 8 11 5 Gordon Elliott Ireland Bective Stud Davy Russell

9 Shewearsitwell (IRE) 8 11 5 W. P. Mullins Ireland Closutton Racing Club Daniel Mullins

10 Theatre Glory (IRE) 6 11 5 Nicky Henderson Canter Banter Racing 2 Daryl Jacob

4:50pm Boodles Juvenile Handicap Hurdle (Premier Handicap) 2m 87y

1 McTigue (IRE) 4 11 12 Emmet Mullins Ireland Mr P. Byrne Donagh Meyler

2 Tekao (FR) h 4 11 5 W. P. Mullins Ireland Mr John P. McManus Mark Walsh

3 Perseus Way (IRE) p 4 11 2 Gary Moore Mr O. S. Harris Jamie Moore

4 Sir Allen 4 11 1 A. Slattery Ireland Eight Star Syndicate Daniel Mullins

5 Byker (IRE) p 4 10 12 Charles Byrnes Ireland Relicpride Co Ltd Partnership P. Byrnes (5)

6 Risk Belle (FR) 4 10 11 W. P. Mullins Ireland Mr John P. McManus Luke Dempsey

7 Punta Del Este (FR) 4 10 10 Dan Skelton Darren & Annaley Yates Harry Skelton

8 Bad (FR) 4 10 10 Ben Pauling Mr D. P. Howden Rachael Blackmore

9 Samuel Spade (GER) 4 10 10 Ben Pauling Mrs Emma Palmer Luca Morgan

10 Jazzy Matty (FR) ts, p 4 10 9 Gordon Elliott Ireland Caldwell Construction Ltd M. J. M. O’Sullivan (3)

11 Metamorpheus (IRE) 4 10 9 Paul Nolan Ireland The Spice of Life Partnership Sean Flanagan

12 Action Motion (IRE) 4 10 9 Denis G. Hogan Ireland Mr Justin Carthy Mr Harry Swan (5)

13 Morning Soldier (IRE) ts 4 10 9 Thomas Mullins Ireland HOS Partnership Darragh O’Keeffe

14 Mighty Mo Missouri (IRE) ts, p 4 10 8 Mrs J. Harrington Ireland Mount Temple Three Syndicate Conor Smithers (7)

15 Fils de Roi (FR) 4 10 7 Fergal O’Brien The Yes No Wait Sorries Paddy Brennan

16 Afadil (FR) 4 10 7 Paul Nicholls Mr P. J. Vogt Harry Cobden

17 Gordons Aura (IRE) 4 10 6 Gordon Elliott Ireland Mr Michael Phillips Sam Ewing

18 Shared p 4 10 6 Harry Derham Mr Colm Donlon Paul O’Brien

19 Ludus 4 10 4 Gordon Elliott Ireland Mr Aidan J. Ryan Jordan Gainford

20 Sundial (IRE) ts, p 4 10 4 Padraig Roche Ireland Mr John P. McManus Simon Torrens

21 Mr Freedom p 4 10 4 Sheena West The Affordable (3) Partnership Robert Dunne

22 Romancero Le Dun (FR) 4 10 3 Mrs Jane Williams Tom Chadney and Friends David Noonan

Reserves

R23 Zanndabad (IRE) ts 4 10 3 A. J. Martin Ireland Mr P. Davies

R24 Arclight 4 10 2 Nicky Henderson Fortnum Racing

5:30pm WellChild National Hunt Amateur Jockeys’ Novices’ Chase (Grade 2) 3m 5f 201y

1 Chemical Energy (IRE) 7 11 7 Gordon Elliott Ireland Caldwell Construction Ltd Mr J. J. Codd

2 Coolvalla (IRE) p 7 11 7 Chris Gordon Mr L. Gilbert Mr Joshua Newman

3 Fakiera (FR) bl,ts 8 11 7 Gordon Elliott Ireland Mr T. O’Driscoll Mr D. G. Lavery

4 Gaillard du Mesnil (FR) 7 11 7 W. P. Mullins Ireland Mrs J. Donnelly Mr P. W. Mullins

5 Mahler Mission (IRE) ts 7 11 7 John McConnell Ireland Colm Herron & Rockview Racing Syndicate Mr J. C. Barry

6 Malinello ts 8 11 7 Ben Pauling Martin & Lynn Jones Miss Gina Andrews

7 Minella Crooner (IRE) p 7 11 7 Gordon Elliott Ireland KTDA Racing/Nick Courtney/Cillian Moran Mr Barry O’Neill

8 Mister Coffey (FR) 8 11 7 Nicky Henderson Lady Bamford & Alice Bamford Mr Derek O’Connor

9 Tenzing (IRE) 6 11 7 W. P. Mullins Ireland C. Jones Mr N. McParlan

10 Bellatrixsa (IRE) 6 11 0 Venetia Williams Ms Sharon Kinsella Miss Lucy Turner

