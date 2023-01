11,354,685 total views, 259 views today

We have the list of live GAA matches that will be broadcast live on Online, GAAGO Sky Sports & RTE, here are the fixtures Hurling and Gaelic Football league and championships.

Saturday 28 January

Allianz FL Division 1 round 1

Monaghan v Armagh, St Mary’s Park, Castleblayney, 6.30pm – BBC iPlayer

Mayo v Galway, Hastings MacHale Park 7.30pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Allianz FL Division 2 round 1

Derry v Limerick, Owenbeg, 3pm

Dublin v Kildare, Croke Park, 5pm – TG4

Allianz FL Division 3 round 1

Fermanagh v Longford, Ederney, 2pm

Tipperary v Down, FBD Semple Stadium, 6pm

Allianz FL Division 4 round 1

Carlow v Wicklow, Netwatch Cullen Park, 7pm

Wexford v London, Chadwicks Wexford Park, 7pm

Kehoe Cup SH round 5

Meath v Kildare, Rathmolyon, 1pm

Sunday 29 January

Allianz FL Division 1 round 1

Roscommon v Tyrone, Dr Hyde Park, 1.30pm – TG4 deferred (live on tg4.ie)

Donegal v Kerry, Ballybofey, 2pm – TG4

Allianz FL Division 2 round 1

Cork v Meath, Páirc Uí Chaoimh, 1.30pm – TG4 deferred (live on tg4.ie)

Clare v Louth, Cusack Park, Ennis, 2pm

Allianz FL Division 3 round 1

Westmeath v Cavan, TEG Cusack Park, 2pm

Antrim v Offaly, Corrigan Park, 2pm

Allianz FL Division 4 round 1

Leitrim v Waterford, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 1pm

Sligo v Laois, Markievicz Park, 2pm

Kehoe Cup SH round 5

Down v Wicklow, Abbottstown, 2pm

Saturday 4 February

Allianz FL Division 3 round 2

Down v Antrim, Páirc Esler, 6pm

Allianz FL Division 4 round 2

Waterford v Carlow, SETU Arena, Carriganore, 4pm

Allianz HL Division 1 Group A round 1

Wexford v Galway, Chadwicks Wexford Park, 5pm

Cork v Limerick, Páirc Uí Chaoimh, 7.30pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Allianz HL Division 1 Group B round 1

Antrim v Kilkenny, Corrigan Park, 2pm

Tipperary v Laois, FBD Semple Stadium, 5pm

Allianz HL Division 2A round 1

Carlow v Kildare, Netwatch Cullen Park, 2pm

Derry v Kerry, Celtic Park, 2pm

Allianz HL Division 2B round 1

Meath v Wicklow, Páirc Tailteann, 2pm

Donegal v Sligo, Letterkenny, 2pm

Tyrone v London, Eoghan Ruadh, Dungannon, 7pm

Allianz HL Division 3A round 1

Monaghan v Fermanagh, Inniskeen, 2pm

Louth v Armagh, Darver, 2pm

Mayo v Roscommon, Hastings MacHale Park, 2pm

Allianz HL Division 3B round 1

Longford v Cavan, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm

Warwickshire v Leitrim, Páirc na hÉireann, 2.30pm

Sunday 5 February

Allianz FL Division 1 round 2

Kerry v Monaghan, Fitzgerald Stadium, 1.30pm

Galway v Roscommon, Pearse Stadium, 2pm

Tyrone v Donegal, O’Neills Healy Park, 2pm

Armagh v Mayo, Athletic Grounds, 3.30pm

Allianz FL Division 2 round 2

Meath v Clare, Páirc Tailteann, 2pm

Kildare v Cork, Newbridge, 2pm

Louth v Derry, Ardee, 2pm

Limerick v Dublin, TUS Gaelic Grounds, 3pm

Allianz FL Division 3 round 2

Cavan v Tipperary, Kingspan Breffni, 2pm

Offaly v Fermanagh, Glenisk O’Connor Park, 2pm

Longford v Westmeath, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm

Allianz FL Division 4 round 2

London v Leitrim, McGovern Park, 1pm

Wicklow v Sligo, Aughrim, 2pm

Laois v Wexford, Laois Hire O’Moore Park, 2pm

Allianz HL Division 1 Group A round 1

Clare v Westmeath, Cusack Park, Ennis, 2pm

Allianz HL Division 1 Group B round 1

Waterford v Dublin, Walsh Park, 2pm

Allianz HL Division 2A round 1

Down v Offaly, Ballycran, 2pm

Saturday 11 February

Allianz HL Division 1 Group A round 2

Limerick v Clare TUS Gaelic Grounds, 7pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Allianz HL Division 1 Group B round 2

Laois v Waterford, Laois Hire O’Moore Park, 5pm

Allianz HL Division 3A round 2

Armagh v Monaghan, Athletic Grounds, 2pm

Allianz HL Division 3B round 2

Cavan v Warwickshire, Kingspan Breffni, 1pm

Leitrim v Lancashire, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 1pm

Sunday 12 February

Allianz HL Division 1 Group A round 2

Westmeath v Wexford, TEG Cusack Park, 2pm

Galway v Cork, Pearse Stadium, 2pm

Allianz HL Division 1 Group B round 2

Kilkenny v Tipperary, UPMC Nowlan Park, 1.30pm

Dublin v Antrim, Parnell Park, 3.30pm

Allianz HL Division 2A round 2

Kerry v Carlow, Austin Stack Park, 2pm

Kildare v Down, Newbridge, 2pm

Offaly v Derry, Glenisk O’Connor Park, 2pm

Allianz HL Division 2B round 2

London v Donegal, Ruislip, 1pm

Wicklow v Tyrone, Aughrim, 2pm

Sligo v Meath, Markievicz Park, 2pm

Allianz HL Division 3A round 2

Fermanagh v Mayo, Brewster Park, 2pm

Roscommon v Louth, Dr Hyde Park, 2pm

Saturday 18 February

Allianz FL Division 1 round 3

Mayo v Kerry, Hastings MacHale Park, 7.30pm

Allianz FL Division 2 round 3

Derry v Meath, Owenbeg, 5pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Allianz FL Division 4 round 3

Wicklow v London, Aughrim, 1pm

Sunday 19 February

Allianz FL Division 1 round 3

Galway v Tyrone, Tuam Stadium, 1.45pm

Monaghan v Donegal, Clones, 1.45pm

Roscommon v Armagh, Dr Hyde Park, 1.45pm

Allianz FL Division 2 round 3

Clare v Kildare, Cusack Park, Ennis, 2pm

Louth v Limerick, Ardee, 2pm

Cork v Dublin, Páirc Uí Chaoimh, 3.45pm

Allianz FL Division 3 round 3

Fermanagh v Down, Brewster Park, 1pm

Cavan v Longford, Kingspan Breffni, 2pm

Westmeath v Offaly, TEG Cusack Park, 2pm

Tipperary v Antrim, FBD Semple Stadium, 2pm

Allianz FL Division 4 round 3

Sligo v Waterford, Markievicz Park, 1pm

Carlow v Laois, Netwatch Cullen Park, 2pm

Wexford v Leitrim, Chadwicks Wexford Park, 2pm

Allianz HL Division 2A round 3

Meath v Donegal, Páirc Tailteann, 2pm

Saturday 25 February

Allianz FL Division 1 round 4

Kerry v Armagh, Austin Stack Park, 5pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Mayo v Tyrone, Hastings MacHale Park, 7pm

Allianz FL Division 2 round 4

Dublin v Clare, Croke Park, 7pm

Allianz FL Division 3 round 4

Antrim v Fermanagh, Corrigan Park, 2pm

Down v Westmeath, Páirc Esler, 6pm

Allianz FL Division 4 round 4

Laois v Wicklow, Laois Hire O’Moore Park, 7pm

Waterford v Wexford, Fraher Field, 7pm

Allianz HL Division 1 Group B round 3

Dublin v Tipperary, Croke Park, 5pm

Allianz HL Division 2A round 3

Kerry v Offaly, Fitzgerald Stadium, 2pm

Allianz HL Division 3B round 3

Warwickshire v Longford, Páirc na hÉireann, 1pm

Lancashire v Cavan, Abbottstown, 1pm

Sunday 26 February

Allianz FL Division 1 round 4

Donegal v Galway, Letterkenny, 12.30pm

Monaghan v Roscommon, Clones, 2.30pm

Allianz FL Division 2 round 4

Kildare v Derry, Newbridge, 2pm

Meath v Louth, Páirc Tailteann, 2pm

Cork v Limerick, Páirc Uí Chaoimh, 3.45pm

Allianz FL Division 3 round 4

Offaly v Cavan, Glenisk O’Connor Park, 2pm

Longford v Tipperary, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm

Allianz FL Division 4 round 4

London v Sligo, Ruislip, 1pm

Leitrim v Carlow, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 2pm

Allianz HL Division 1 Group A round 3

Cork v Westmeath, Páirc Uí Chaoimh, 1.45pm

Wexford v Clare, Chadwicks Wexford Park, 1.45pm

Galway v Limerick, Pearse Stadium, 2.30pm

Allianz HL Division 1 Group B round 3

Waterford v Antrim, Walsh Park, 1pm

Laois v Kilkenny, Laois Hire O’Moore Park, 2pm

Allianz HL Division 2A round 3

Carlow v Down, Netwatch Cullen Park, 2pm

Derry v Kildare, Celtic Park, 2pm

Allianz HL Division 2B round 3

Wicklow v London, Aughrim, 12.30pm

Sligo v Tyrone, Markievicz Park, 2pm

Allianz HL Division 3A round 3

Monaghan v Louth, Inniskeen, 12.30pm

Armagh v Mayo, Athletic Grounds, 2pm

Fermanagh v Roscommon, Brewster Park, 2pm

Saturday 4 March

Allianz FL Division 1 round 5

Armagh v Donegal, Athletic Grounds, 7.30pm

Allianz FL Division 2 round 5

Derry v Dublin, Celtic Park, 5pm – RTÉ2 / RTÉ Player

Allianz FL Division 4 round 5

Laois v Waterford, Laois Hire O’Moore Park, 6pm

Sunday 5 March

Allianz FL Division 1 round 5

Galway v Monaghan, Pearse Stadium, 12.45pm

Tyrone v Kerry, O’Neill’s Healy Park, 12.45pm

Roscommon v Mayo, Dr Hyde Park, 2.45pm

Allianz FL Division 2 round 5

Clare v Cork, Cusack Park, Ennis, 2pm

Louth v Kildare, Ardee, 2pm

Limerick v Meath, TUS Gaelic Grounds, 2pm

Allianz FL Division 3 round 5

Fermanagh v Tipperary, Brewster Park, 1pm

Cavan v Down, Kingspan Breffni, 2pm

Westmeath v Antrim, TEG Cusack Park, 2pm

Longford v Offaly, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm

Allianz FL Division 4 round 5

London v Carlow, Ruislip, 1pm

Wicklow v Leitrim, Aughrim, 2pm

Sligo v Wexford, Markievicz Park, 2pm

Saturday 11 March

Allianz HL Division 1 Group B round 4

Tipperary v Waterford, FBD Semple Stadium, 7.15pm

Allianz HL Division 2A round 4

Kildare v Kerry, Newbridge, 2pm

Offaly v Carlow, O’Connor Park, 2pm

Allianz HL Division 2B round 4

London v Sligo, Ruislip, 1pm

Tyrone v Meath, O’Neill’s Healy Park, 2pm

Allianz HL Division 3B round 4

Longford v Lancashire, Glennon Brothers Pearse Park, 1pm

Cavan v Leitrim, Kingspan Breffni, 2pm

Sunday 12 March

Allianz HL Division 1 Group A round 4

Clare v Galway, Cusack Park, Ennis, 1.45pm

Westmeath v Limerick, TEG Cusack Park, 2pm

Cork v Wexford, Páirc Uí Chaoimh, 3.45pm

Allianz HL Division 1 Group B round 4

Antrim v Laois, Corrigan Park, 1pm

Kilkenny v Dublin, UPMC Nowlan Park, 1.45pm

Allianz HL Division 2A round 4

Down v Derry, Ballycran, 1pm

Allianz HL Division 2B round 4

Donegal v Wicklow, Letterkenny, 1pm

Allianz HL Division 3A round 4

Roscommon v Armagh, Dr Hyde Park, 2pm

Louth v Fermanagh, Darver, 2pm

Mayo v Monaghan, Hastings MacHale Park, 2pm

Saturday 18 March

Allianz FL Division 1 round 6

Armagh v Galway, Athletic Grounds, 5pm

Kerry v Roscommon, Austin Stack Park, 7.30pm

Allianz FL Division 2 round 6

Meath v Dublin, Páirc Tailteann, 3pm

Allianz FL Division 3 round 6

Antrim v Cavan, Corrigan Park, 2pm

Down v Longford, Páirc Esler, 6pm

Fermanagh v Westmeath, Brewster Park, 6pm

Tipperary v Offaly, FBD Semple Stadium, 6pm

Allianz FL Division 4 round 6

Carlow v Sligo, Netwatch Cullen Park, 5pm

Waterford v London, Fraher Field, 6pm

Wexford v Wicklow, Chadwicks Wexford Park, 7pm

Allianz HL Division 3A round 5

Armagh v Fermanagh, Athletic Grounds, 2pm

Monaghan v Roscommon, Inniskeen, 2pm

Louth v Mayo, Darver, 2pm

Allianz HL Division 3B round 5

Lancashire v Warwickshire, Páirc na hÉireann, 2pm

Leitrim v Longford, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 2pm

Sunday 19 March

Allianz FL Division 1 round 6

Monaghan v Tyrone, Clones, 2pm

Donegal v Mayo, Ballybofey, 3.45pm

Allianz FL Division 2 round 6

Derry v Clare, Owenbeg, 1pm

Louth v Cork, Ardee, 1pm

Limerick v Kildare, TUS Gaelic Grounds, 3.45pm

Allianz FL Division 4 round 6

Leitrim v Laois, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 2pm

Allianz HL Division 1 Group A round 5

Clare v Cork, Cusack Park, Ennis, 1.45pm

Westmeath v Galway, TEG Cusack Park, 1.45pm

Limerick v Wexford, TUS Gaelic Grounds, 1.45pm

Allianz HL Division 1 Group B round 5

Antrim v Tipperary, Corrigan Park, 1.45pm

Dublin v Laois, Parnell Park, 1.45pm

Waterford v Kilkenny, Walsh Park, 1.45pm

Allianz HL Division 2A round 5

Carlow v Derry, Netwatch Cullen Park, 1pm

Kerry v Down, Austin Stack Park, 1pm

Offaly v Kildare, O’Connor Park, 1pm

Allianz HL Division 2B round 5

Donegal v Tyrone, Letterkenny, 1pm

Londain v Meath, Ruislip, 1pm

Sligo v Wicklow, Markievicz Park, 1pm

Saturday 25 / Sunday 26 March

Allianz HL Division 1, 2A, 2B, 3A and 3B semi-finals

Allianz HL Division 1 and 2B relegation play-offs

Sunday 26 March

Allianz FL Division 1 round 7

Galway v Kerry, Pearse Stadium, 1.45pm

Roscommon v Donegal, Dr Hyde Park, 1.45pm

Tyrone v Armagh, O’Neill’s Healy Park, 1.45pm

Mayo v Monaghan, Hastings MacHale Park, 1.45pm

Allianz FL Division 2 round 7

Clare v Limerick, Cusack Park, Ennis, 2pm

Dublin v Louth, Croke Park, 2pm

Kildare v Meath, Newbridge, 2pm

Cork v Derry, Páirc Uí Chaoimh, 2pm

Allianz FL Division 3 round 7

Cavan v Fermanagh, Kingspan Breffni, 2pm

Westmeath v Tipperary, TEG Cusack Park, 2pm

Offaly v Down, O’Connor Park, 2pm

Longford v Antrim, Glennon Brothers Pearse Park, 2pm

Allianz FL Division 4 round 7

Wexford v Carlow, Chadwicks Wexford Park, 1pm

London v Laois, Ruislip, 1pm

Waterford v Wicklow, Fraher Field, 1pm

Leitrim v Sligo, Avant Money Páirc Seán MacDiarmada, 1pm

Saturday 1 / Sunday 2 April

Allianz FL Division 1, 2, 3 and 4 finals

Allianz HL Division 2A, 2B, 3A and 3B finals

Saturday 8 / Sunday 9 April

Allianz HL Division 1 final

