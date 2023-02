List of Rugby Referees and TMOs for this weeks URC matches

292 total views, 10 views today

The match officials appointments of the BKT United Rugby Championship Round 13 fixtures have been confirmed and are available alongside TV listings below.

FRIDAY, JANUARY 27

Ulster v DHL Stormers

Kingspan Stadium, Belfast – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Mike Adamson (SRU, 67th league game)

AR 1: Andrew Cole (IRFU) AR 2: Paul Haycock (IRFU)

TMO: Andrew McMenemy (SRU)

Live on: BBC NI, RTÉ, SuperSport, Viaplay, Premier Sports, Discovery + & URC.tv

Scarlets v Vodacom Bulls

Parc y Scarlets, Llanelli – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Andrew Brace (IRFU, 86th league game)

AR 1: Adam Jones (WRU) AR 2: Ben Breakspear (WRU)

TMO: Brian MacNeice (IRFU)

Live on: BBC Wales, SuperSport, Viaplay, Premier Sports & URC.tv

SATURDAY, JANUARY 28

Benetton v Munster

Stadio Monigo, Treviso – KO 14.30 IRE & UK / 15.30 ITA / 16.30 SA

Referee: Ben Blain (SRU, 29th league game)

AR 1: Federico Vedovelli (FIR) AR 2: Franco Rosella (FIR)

TMO: Sam Grove-White (SRU)

Live on: Eurosport, Discovery +, TG4, Viaplay, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

Dragons RFC v Glasgow Warriors

Rodney Parade, Newport – KO 15.00 IRE & UK / 16.00 ITA / 17.00 SA

Referee: Frank Murphy (IRFU, 72nd league game)

AR 1: Dewi Phillips (WRU) AR 2: Elliot Mayor (WRU)

TMO: Olly Hodges (IRFU)

Live on: Viaplay, SuperSport, Premier Sports, Discovery +, & URC.tv

Leinster v Cardiff Rugby

RDS Arena, Dublin – KO 17.05 IRE & UK / 18.05 ITA / 19.05 SA

Referee: Jaco Peyper (SARU, 13th league game)

AR 1: Joy Neville (IRFU) AR 2: Andrew Fogarty (IRFU)

TMO: Marius Jonker (SARU)

Live on: RTÉ, S4C, Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

Edinburgh Rugby v Cell C Sharks

The DAM Health Stadium, Edinburgh – KO 17.15 IRE & UK / 18.15 ITA / 19.15 SA

Referee: James Doleman (NZR, league debut)

AR 1: Jonny Perriam (SRU) AR 2: Ru Campbell (SRU)

TMO: Eric Gauzins (FFR)

Live on: Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

Connacht v Emirates Lions

The Sportsground, Galway – KO 19.35 IRE & UK / 20.35 ITA / 21.35 SA

Referee: Paul Williams (NZR, 2nd league game)

AR 1: Padraic Reidy (IRFU) AR 2: Stuart Douglas (IRFU)

TMO: Brendan Pickerill (NZR)

Live on: TG4, Viaplay, Premier Sports, SuperSport, Discovery + & URC.tv

SUNDAY, JANUARY 29

Zebre Parma v Ospreys

Stadio Lanfranchi, Parma – KO 15.00 IRE & UK / 16.00 ITA / 17.00 SA

Referee: Eoghan Cross (IRFU, 8th league game)

AR 1: Clara Munarini (FIR) AR 2: Riccardo Angelucci (FIR)

TMO: Leo Colgan (IRFU)

Live on: Discovery +, S4C, Viaplay, Premier Sports, SuperSport & URC.tv

All games are live on Flo Sports for fans watching from the USA.

